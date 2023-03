Ole Werner Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Werder Bremen in Bestbesetzung gegen Hoffenheim Von dpa | 31.03.2023, 14:36 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Bestbesetzung antreten. „Es sieht deutlich besser aus. Nur Felix Agu fehlt“, sagte Werder-Coach Ole Werner am Freitag. Vor der Länderspielpause musste der Aufsteiger aufgrund von Erkrankungen auf einige Stammspieler verzichten. „Volle Reihen - ist gut“, sagte Werner kurz und knapp.