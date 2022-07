ARCHIV - Werder Bremens Aufsichtsratsmitglied Dirk Wintermann schaut in die Kamera. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild FOTO: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Bundesliga Werder Bremen prüft Einrichtung einer Fan-Abteilung Von dpa | 05.07.2022, 14:37 Uhr

Werder Bremen will seine zahlreichen Anhänger in Zukunft stärker einbinden und plant deshalb die Gründung einer Fan-Abteilung. „Union Berlin und Eintracht Frankfurt haben schon sehr erfolgreiche Fan-Abteilungen. Wir wollen die Vielzahl von Fans, die Voll- und auch Förder-Mitglieder sind, aber keinen aktiven Sport betreiben, mehr einbinden“, sagte Aufsichtsratsmitglied Dirk Wintermann während des Trainingslagers des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Zell am Ziller. Mehr als ein Drittel der insgesamt rund 40.000 Mitglieder gehöre keiner der sechs Sparten Fußball, Handball, Tischtennis, Schach, Leichtathletik oder Turnen an.