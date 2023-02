Michael Zetterer Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archiv up-down up-down Bundesliga Werder Bremen verlängert Vertrag mit Torwart Zetterer Von dpa | 15.02.2023, 17:24 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit seinem Ersatztorwart Michael Zetterer verlängert. Das bestätigte der Club am Mittwoch ohne weiteren Angaben zur Laufzeit des neuen Kontrakts. Der 27-Jährige kam bereits 2015 von der SpVgg Unterhaching nach Bremen und ist damit der dienstälteste Spieler des Werder-Kaders. Zweimal spielte er seitdem auf Leihbasis für Austria Klagenfurt in Österreich und PEC Zwolle in den Niederlanden.