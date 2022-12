Clemens Fritz von Werder Bremen Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Fußball Werder Bremen verstimmt über Testspielabsage durch St. Pauli Von dpa | 29.12.2022, 17:20 Uhr

Der FC St. Pauli hat den Fahrplan für sein Wintertrainingslager in Benidorm abgeändert und damit den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verärgert. Zwar reisen die beiden Nordrivalen am Montag wie vorgesehen gemeinsam mit dem Flieger nach Spanien, das für den 4. Januar geplante Testspiel zwischen beiden Teams sagte der Kiezclub aber ab, weil es dem neuen Coach Fabian Hürzeler nicht in den Vorbereitungsplan passt. Der Test war noch zu Zeiten des am 6. Dezember freigestellten Timo Schultz vereinbart worden.