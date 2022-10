Werder Bremens Kapitän Marco Friedl Foto: Tom Weller/Deutsche Presse-Agent up-down up-down Fußball Werder Bremen wehrt sich gegen Sperre für Kapitän Friedl Von dpa | 25.10.2022, 15:43 Uhr

Werder Bremen will die vorgesehene Sperre von zwei Spielen für Kapitän Marco Friedl nicht akzeptieren. „Es sind zwei Spiele Sperre vom DFB angesetzt“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz am Dienstag in einer Medienrunde. „Wir können Stellung dazu nehmen“, fügte er hinzu: „Und wir hoffen, dass wir es auf ein Spiel reduzieren können.“