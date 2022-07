ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Frauenfußball Werder-Frauen spielen Bundesliga-Partie im Weserstadion Von dpa | 24.07.2022, 16:16 Uhr

In der kommenden Saison werden die Fußballerinnen von Werder Bremen voraussichtlich zum ersten Mal im Weserstadion antreten. Das Heimspiel des Bundesliga-Teams gegen den SC Freiburg Ende November soll in der Arena stattfinden, wie Präsident Hubertus Hess-Grunewald am Sonntag bei der traditionellen Veranstaltung „Tach der Fans“ bekannt gab. Aktuell klären die Verantwortlichen demnach Details. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unseren Plan umsetzen können und hoffe auf einen großen Support unserer Fans“, sagte der Werder-Präsident.