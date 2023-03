Werder Bremen Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesliga Werder-Fußballerinnen gegen Frankfurt: Spiel neu angesetzt Von dpa | 11.03.2023, 17:54 Uhr

Das ursprünglich für Samstag angesetzte Spiel der Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt hat einen neuen Termin. Per Twitter teilte Werder mit, dass die Partie bereits am Dienstag nachgeholt wird. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Da der Platz wegen Schneefalls unbespielbar war, hatte die Platzkommission die Begegnung schon am Freitag abgesetzt.