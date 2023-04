Marco Friedl Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Werder-Kapitän Friedl über Situation: „Anspannung vorhanden“ Von dpa | 05.04.2023, 16:03 Uhr

Der herbeigesehnte Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga führt innerhalb der Mannschaft von Werder Bremen zu einer angespannten, aber fokussierten Stimmungslage. „Jeder weiß, dass wir mit 31 Punkten nicht in der Liga bleiben werden, sondern die anderen Mannschaften dann kommen werden. Deshalb ist natürlich die Anspannung oder die Spannung in der Kabine schon vorhanden“, sagte Kapitän Marco Friedl bei einer Medienrunde des Aufsteigers am Mittwoch.