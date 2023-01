Ole Werner von Werder Bremen Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Werder mit 28 Spielern ins Trainingslager nach Spanien Von dpa | 02.01.2023, 11:25 Uhr

Werder Bremen ist am Montag mit 28 Spielern ins Trainingslager nach Spanien aufgebrochen. Der Fußball-Bundesligist wird sich eine Woche lang in Murcia auf den zweiten Saisonteil vorbereiten. Trainer Ole Werner muss lediglich auf Felix Agu (Reha nach Problemen an der Patellasehne) und Nicolai Rapp verzichten, der vor einer Ausleihe zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern steht. Dafür sind in Tom Berger, Tim-Justin Dietrich, Marc Schröder und Lasse Rosenboom vier Spieler aus der U23 dabei.