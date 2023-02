Romano Schmid Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Werder mit Schmid und Philipp gegen Dortmund Von dpa | 09.02.2023, 14:37 Uhr

Werder Bremen kann im Heimspiel gegen Borussia Dortmund nahezu in Bestbesetzung antreten. Werder-Coach Ole Werner muss in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) lediglich auf den Langzeitverletzten Felix Agu und den gesperrten Marco Friedl verzichten. Dafür kehrt Mitchell Weiser nach seiner Gelbsperre zurück. Auch Winter-Neuzugang Maximilian Philipp und Romano Schmid stehen nach ihren Verletzungen wieder zur Verfügung. „Das ist natürlich sehr erfreulich. Mal sehen, wer am Samstag von Beginn an auf dem Platz steht“, sagte Werner am Donnerstag.