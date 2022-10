Trainer Ole Werner von Werder Bremen Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Werder möchte sich Niederlagenserie nicht anmerken lassen Von dpa | 27.10.2022, 15:18 Uhr

Nach den Rückschlägen für Werder Bremen in den vergangenen Tagen geht Trainer Ole Werner nicht von negativen Auswirkungen für seine Spieler aus. „Ich glaube nicht, dass man hier in der Arbeit mit der Mannschaft oder im Umgang untereinander in irgendeiner Form anmerkt, ob wir ein Spiel gewonnen oder verloren haben“, sagte der 34-Jährige vor dem Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC im ausverkauften Weserstadion.