Teamkollegen Werder-Neuzugang Salifou will bei Groß „viel abschauen" Von dpa | 29.06.2022, 06:12 Uhr

Werder-Neuzugang Dikeni Salifou will in seiner Zeit in Bremen viel von seinem neuen Mitspieler Christian Groß lernen. „Von ihm kann ich mir auf jeden Fall viel abschauen, weil er mega ruhig am Ball ist und ein Standing in der Mannschaft hat“, sagte der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler in einer Medienrunde über den routinierten 33-Jährigen, der auf der gleichen Position spielt. „Ich habe ihn beobachtet, weil er ein erfahrener Spieler ist und von erfahrenen Spielern muss man so viel wie möglich lernen.“ Er sei immer anspielbar und liefere „überragende Bälle“, schwärmte Salifou.