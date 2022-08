ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache up-down up-down Bundesliga Werder-Trainer Werner bereitet sich gelassen auf Debüt vor Von dpa | 04.08.2022, 15:27 Uhr

Ole Werner blickt seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga als Trainer des Aufsteigers Werder Bremen entspannt entgegen. „Ich bereite mich genauso auf das Spiel vor, wie ich es bei den anderen sonst auch getan habe“, sagte der 34-Jährige in einer Medienrunde anlässlich der Partie beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Und das sicherlich auch mit der gleichen Mischung aus Freude und Anspannung, die du eben vor einem ersten Spieltag hast - egal ob in der zweiten oder in der ersten Liga“, fügte er hinzu.