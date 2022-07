ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache up-down up-down Bundesliga Werder-Trainer Werner will „keine kalte Dusche“ in Cottbus Von dpa | 27.07.2022, 13:52 Uhr | Update vor 3 Std.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird im DFB-Pokal anders als der Stadtrivale Bremer SV noch nicht von Energiesparmaßnahmen betroffen sein. „Es steht mir nicht zu, das zu bewerten, aber bei uns werden die Duschen noch warm bleiben“, sagte Trainer Ole Werner am Mittwoch in einer Medienrunde. Und er fügte vor dem Erstrunden-Spiel beim Regionalligisten Energie Cottbus (Montag, 18.00 Uhr/Sky) noch mit einem Schmunzeln hinzu: „Ich hoffe zumindest, dass es für uns in Cottbus keine kalte Dusche gibt.“