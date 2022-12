Amos Pieper Foto: Tom Weller/Deutsche Presse-Agent up-down up-down Fußball Werder-Verteidiger Pieper nennt EM in Deutschland als Ziel Von dpa | 12.12.2022, 18:27 Uhr

Abwehrspieler Amos Pieper von Werder Bremen hat mit der Teilnahme bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 ein großes persönliches Ziel ausgegeben. „Für mich persönlich wäre das ein Riesenziel. Das spornt natürlich auch an, gerade weil es eine Heim-EM ist“, sagte der Innenverteidiger am Montag in einer Medienrunde.