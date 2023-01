Fußball Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Fußball Werder-Verteidiger Veljkovic fühlt sich fit für Ligastart Von dpa | 11.01.2023, 14:40 Uhr

Werder Bremens Milos Veljkovic ist nach einigen Blessuren am Ende des vergangenen Jahres körperlich wieder startklar. „Ich fühle mich sehr gut“, sagte der serbische Abwehrspieler am Mittwoch in einer Medienrunde. Er fühle sich auch hinsichtlich der längeren WM-Pause jetzt „so gut wie noch nie“ zuvor.