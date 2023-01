1. FC Köln - Werder Bremen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Werder will gegen Union Wiedergutmachung betreiben Von dpa | 25.01.2023, 03:03 Uhr

Nach dem 1:7-Debakel beim 1. FC Köln will Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. Die Grün-Weißen treffen im ersten Heimspiel des neuen Jahres am Mittwoch um 20.30 Uhr (Sky) auf Union Berlin.