Leonardo Bittencourt Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild Bundesliga Werders Bittencourt: Keine Panik trotz Sieglos-Serie Von dpa | 19.04.2023, 15:23 Uhr

Trotz zuletzt sechs Spielen ohne Sieg verfällt Leonardo Bittencourt bei Werder Bremen nicht in Panik. „Es geht darum, die Ruhe zu bewahren“, sagte der Routinier am Mittwoch in einer Medienrunde. Werder hat sechs Spieltage vor dem Saisonende acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Wir sind immer noch ein Aufsteiger. Wenn vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir vor Stuttgart, vor Schalke, vor Hertha und vor Hoffenheim stehen, dann hätten alle gesagt, super Werder“, sagte Bittencourt (29).