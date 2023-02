Niklas Stark Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Werders Niklas Stark genießt Situation ohne Druck Von dpa | 08.02.2023, 14:55 Uhr

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie genießt Werder Bremens Abwehrspieler Niklas Stark die komfortable Lage mit nun schon elf Punkten Vorsprung auf Platz 16. „Da schaut man gerne mal auf die Tabelle“, sagte der 27 Jahre alte Stark am Mittwoch in Bremen. „Es ist schon schön, dass der Druck nicht so extrem hoch ist. Da lässt es sich schon etwas leichter Fußball spielen“, fügte Stark hinzu. In den vergangenen Jahren steckte er mit Bundesligist Hertha BSC stets im Abstiegskampf.