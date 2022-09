Romano Schmid Foto: David Inderlied/dpa/Archiv up-down up-down Fußball Werders Schmid lobt Friedl für Hilfe bei Nationalteam-Debüt Von dpa | 28.09.2022, 12:37 Uhr

Mittelfeldspieler Romano Schmid von Werder Bremen hat die Hilfe seines Landsmanns Marco Friedl bei seinem Debüt für die österreichische Nationalmannschaft hervorgehoben. „Marco hat mich sehr gut integriert. Er hat das auch gut gemacht, als ich nach Bremen gewechselt bin und neu war. Marco hat einen hohen Stellenwert für mich. Ich bin stolz, mit ihm gemeinsam zur Nationalmannschaft zu reisen“, sagte der 22-Jährige bei einer Medienrunde am Mittwoch. Bei seinen ersten zwei Einsätzen für das Team von Trainer Ralf Rangnick erlebte Schmid als Einwechselspieler den Abstieg in der Nations League nach dem 0:2 in Frankreich und beim 1:3 gegen Kroatien.