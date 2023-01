Niklas Schmidt Foto: David Inderlied/dpa/Archiv up-down up-down Fußball Werders Schmidt spricht über mentale Probleme Von dpa | 04.01.2023, 17:54 Uhr

Werder Bremens Niklas Schmidt hat im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten von psychischen Problemen berichtet. „Ich hatte große mentale Probleme“, sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler am Mittwoch nach dem 2:0 im Testspiel gegen den spanischen Drittligisten Real Murcia. „Depression ist ein sehr großes Wort. Was es am Ende genau ist, weiß ich nicht. Ich werde das mit meinem Psychologen aufarbeiten“, fügte er hinzu. Auch das Portal „Deichstube“ und die „Bild“ berichteten darüber.