Saisonsieg Werders Werner: Dortmund-Partie für Spieler kein Thema mehr Von dpa | 26.08.2022, 15:23 Uhr

Trainer Ole Werner hat nach dem sensationellen 3:2-Erfolg von Werder Bremen bei Borussia Dortmund vor einem ständigen Rückgriff auf die Partie gewarnt. „Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, aus der Vergangenheit irgendwelche Bilder herauszukramen und dann immer wieder auf das eine Spiel einzugehen, weil die Situationen immer unterschiedlich sind“, sagte er vor dem Fußball-Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/DAZN). Die Partie, in der die Bremer Historisches erreichten und drei Treffer ab der 89. Minute erzielten, sei für die Spieler in der Woche danach nicht mehr allzu lange im Fokus gewesen: „Weder auf dem Platz noch in der Kabine habe ich es als Gesprächsthema wahrgenommen“, sagte Werner bei der Pressekonferenz am Freitag.