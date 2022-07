ARCHIV - Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner up-down up-down Fußball Werner über den neuen Kapitän Friedl: Mehr Chance als Risiko Von dpa | 27.07.2022, 17:16 Uhr

Trainer Ole Werner von Werder Bremen sieht in der überraschenden Kapitänswahl des erst 24 Jahre alten Abwehrspielers Marco Friedl kein Wagnis. „Es ist so, dass Marco - auch wenn er jung ist - sicherlich seine Erfahrungen schon gemacht hat und sicherlich in dieser Rolle wachsen muss und wird“, sagte Werner am Mittwoch bei einer Medienrunde. „Insofern sehe ich das jetzt hauptsächlich als Chance und weniger als Risiko“, fügte er hinzu.