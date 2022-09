Bremen-Coach Werner Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Bremen-Coach Werner über Favoritenrolle in Bochum: „Vollkommen egal“ Von dpa | 01.09.2022, 15:11 Uhr

Trotz des letzten Tabellenplatzes des künftigen Gegners VfL Bochum tut sich Werder-Trainer Ole Werner mit zugewiesenen Favoritenrollen schwer. „Wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Wir sind ja auch nicht in Dortmund aufgetreten und haben gesagt: Wir gucken uns mal das Stadion an und fahren wieder nach Hause“, sagte der Coach des Bundesliga-Aufsteigers vor dem Spiel am Samstag in Bochum (15.30 Uhr/Sky). Zur grundsätzlichen Verteilung von Favoritenrollen fügte er hinzu: „Mir ist das vollkommen egal.“