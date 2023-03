Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Wiedergutmachung für 1:5? Gladbach trifft auf Werder Bremen Von dpa | 17.03.2023, 01:18 Uhr

Zum Auftakt des 25. Spieltages in der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) Werder Bremen. Gegen den punktgleichen Nachbarn im Tabellenmittelfeld hat das Team von Trainer Daniel Farke noch eine Rechnung offen. Nach dem 1:5 in der Hinrunde wollen die Gladbacher ein anderes Gesicht zeigen.