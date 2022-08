Das Logo vom VfL Wolfsburg ist auf einer Flagge vor Zuschauern zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Bundesliga Wolfsburg startet mit Brekalo: Kruse und Wind auf der Bank Von dpa | 06.08.2022, 15:34 Uhr

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison beginnt der VfL Wolfsburg mit Josip Brekalo in der Startelf im Spiel gegen Werder Bremen. Max Kruse und Jonas Wind sitzen bei der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zunächst auf der Bank. Der Kroate Brekalo, der weiterhin mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, war zuletzt an den FC Turin ausgeliehen.