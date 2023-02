Anneke Borbe Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Wolfsburg verpflichtet Torhüterin Borbe von Werder Bremen Von dpa | 23.02.2023, 12:52 Uhr

Torhüterin Anneke Borbe verlässt im Sommer den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und schließt sich dem amtierenden Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg an. Die 22-Jährige wechselt zum 1. Juli ablösefrei zum Ligakonkurrenten und hat einen bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag unterzeichnet, teilten die Wolfsburgerinnen am Donnerstag mit. Beim VfL hat Borbe in Nationaltorhüterin Merle Frohms eine große Konkurrentin.