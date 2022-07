ARCHIV - Niclas Füllkrug von Werder Bremen steht auf dem Platz. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild FOTO: Carmen Jaspersen up-down up-down Fußball „Zeichen nach außen“: Füllkrug vor Verlängerung Von dpa | 09.07.2022, 21:23 Uhr

Die Vertragsverlängerung von Niclas Füllkrug beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen steht kurz bevor. „Ich glaube, dass es für alle die beste Situation ist, wenn die Sache vom Tisch ist“, sagte der Torjäger des Aufsteigers nach dem 1:2 am Samstag im Testspiel gegen Besiktas Istanbul. „Das ist dann natürlich auch ein Zeichen nach außen, an andere Vereine und auch an die Fans. Und dementsprechend ist dann auch klar, dass ich bei Werder bleiben will und auch bleiben möchte.“