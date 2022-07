ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Saisonvorbereitung Zwei Spiele nacheinander: Bremen testet gegen FC Emmen Von dpa | 18.07.2022, 16:33 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird am Samstag gleich zweimal gegen einen niederländischen Erstligisten antreten. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fordern die Hanseaten um 13.00 Uhr den Eredivisie-Aufsteiger FC Emmen auf dem Platz 12 in der Nähe des Weserstadions heraus. Vier Stunden später testen die Grün-Weißen außerdem gegen den Emmer Liga-Konkurrenten FC Groningen im Stadion in Delmenhorst.